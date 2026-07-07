ASAT'tan Konyaaltı'nda kapsamlı kanal temizliği - Son Dakika
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ASAT'tan Konyaaltı'nda kapsamlı kanal temizliği

ASAT\'tan Konyaaltı\'nda kapsamlı kanal temizliği
07.07.2026 12:58  Güncelleme: 13:04
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, sivrisinek ve taşkın riskine karşı Konyaaltı Gürsu Mahallesi'nde yağmur suyu kanallarını temizliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, sivrisinek oluşumu, kötü kokular ve kış aylarında yaşanabilecek taşkın riskine karşı yağmur suyu kanallarında periyodik temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevesinde, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı bölgesinde özellikle yoğun yağış dönemlerinde yağmur sularının denize tahliyesini sağlayan açık kanallarda biriken otlar, sazlıklar, ağaç dalları, çamur ve katı atıklar iş makineleri ve budama ekipleriyle temizliyor. Bu çalışmalarla hem kötü koku ve haşere oluşumu önleniyor hem de muhtemel taşkın risklerine karşı önlem alınıyor.

Konyaaltı'nda yürütülen dere temizlik çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan ASAT Kanal ve Dere Temizlik Sorumlusu Volkan Daldal, "Gürsu Mahallesi'nde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha önce Uncalı ve Uluç mahallelerimizde de temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Halk arasında Arı Deresi olarak bilinen bölgede kapsamlı bir temizlik yapıyoruz" dedi.

Yaz sezonuyla birlikte kötü koku ve görüntünün önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade eden Daldal, "Vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürdürebilmesi için periyodik olarak dere temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Daldal, çalışmaların 2 iş makinesi ve 7 personelin desteğiyle titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Mahalle muhtarından teşekkür

Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, Arı Deresi'nde yürütülen temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Yerel Haberler, Konyaaltı, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre ASAT'tan Konyaaltı'nda kapsamlı kanal temizliği - Son Dakika

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