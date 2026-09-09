Antalya Phaselis\'te 575 metrelik deniz bariyeri ve 2 çöp kapar hizmete alındı

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Phaselis Antik Kenti Güney Limanı'nda 575 metre uzunluğunda deniz bariyeri sistemi ile 2 adet çöp kapar hizmete alındı.

Antalya'da deniz ekosisteminin korunması ve denizlerdeki atık kirliliğine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Phaselis Antik Kenti Güney Limanı'nda, denizlerdeki atıkların yayılımını engellemek amacıyla 575 metre uzunluğunda deniz bariyeri sistemi ile deniz yüzeyindeki atıkların etkin bir şekilde toplanmasını sağlayacak 2 adet çöp kapar, düzenlenen programla hizmete alındı.

"Çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık"

Yılbaşından bu yana Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarını vermeye başladığını belirten Vali Hulusi Şahin, "Bariyer uygulamamızın ilkini Kemer Phaselis Koyu'muzda gerçekleştirdik. 575 metre uzunluğunda bariyerimiz takıldı. Ayrıca iki tane de uzaktan kumandalı çöp kapar temin edildi" dedi.

"Uygulamalarımız Antalya genelinde yaygınlaşacak"

Antalya genelinde benzer uygulamaların yaygınlaştırılacağını belirten Vali Şahin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odasıyla Antalya'daki bütün ırmakların ağızlarına bu tarzda bariyer uygulamasına yönelik bir protokol imzalayacağız. Sadece finansal destek yetmiyor, aynı zamanda bunun işletilmesi lazım. Bu konuda da Büyükşehir Belediyemiz de protokolün bir tarafı olacak ve işletilmesini de ilçe belediyeleriyle organize bir şekilde yapacak" şeklinde konuştu.

"Atıkları kaynağında bertaraf etmek için çalışıyoruz"

Uygulamanın Phaselis Antik Kenti'nin doğal ve tarihi değerlerinin korunmasına önemli katkı sağlayacağını belirten ve çalışmaların temel amacının yalnızca denize ulaşan atıkları toplamak olmadığını vurgulayan Vali Şahin, "Asıl hedefimiz atıkları kaynağında önlemek. Sıfır Atık Vakfımızla İstanbul'da bir çalışma yaptık. COP31 çerçevesinde atıkların geri dönüşümü, kaynağında bertaraf edilmesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.