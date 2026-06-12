Ardahan'da fidanlar toprakla buluşuyor - Son Dakika
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Ardahan'da fidanlar toprakla buluşuyor

Ardahan\'da fidanlar toprakla buluşuyor
12.06.2026 09:54  Güncelleme: 09:55
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Ardahan'da 'Yeşillensin' sloganıyla düzenlenen ağaçlandırma etkinliğinde gönüllüler fidan dikti, 590 fidan belediyeye teslim edildi.

Ardahan'da gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliği, çevre duyarlılığı ve dayanışmanın güzel bir örneğine sahne oldu.

"Ardahan Yeşillensin" sloganıyla düzenlenen etkinlikte gönüllüler, fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen dikim çalışmalarının yanı sıra, ağaçlandırma faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla 590 adet fidan da Ardahan Belediyesi'ne teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa'daki gurbetçilerimiz ile memleketimiz arasında yeşil bir gönül köprüsü kurulmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Dikilen her fidanın Ardahan'ın geleceğine nefes olmasını temenni ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

Çevre bilincinin artırılması ve kentin yeşil alanlarının genişletilmesine katkı sunan etkinliğin, benzer projelerle devam etmesi hedefleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ardahan'da fidanlar toprakla buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Barış Büyükkal Barış Büyükkal:
    çok güzel bir şey bu tabii da artık bizim gençler ağaç dikmeyi unuttular bütün gün telefona baktıkları için böyle gurbetçilerimiz hatırlatıyo bize kendimizi 0 0 Yanıtla
  • Tuba Yıldırım Tuba Yıldırım:
    hoş bir çalışma ama böyle etkinliklerde masraf çok oluyo ha çalışan sayısı ha malzeme fiyatları esnaf olarak biliyorum işin zorluğunu 0 0 Yanıtla
  • Gökten Alkan Gökten Alkan:
    yine güzel sözler verildi ama bu fidanlar 5 sene sonra kaç tanesinin sağ kalacağı merak ediyorum 0 0 Yanıtla
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