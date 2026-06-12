Ardahan\'da fidanlar toprakla buluşuyor

Ardahan'da gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliği, çevre duyarlılığı ve dayanışmanın güzel bir örneğine sahne oldu.

"Ardahan Yeşillensin" sloganıyla düzenlenen etkinlikte gönüllüler, fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen dikim çalışmalarının yanı sıra, ağaçlandırma faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla 590 adet fidan da Ardahan Belediyesi'ne teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa'daki gurbetçilerimiz ile memleketimiz arasında yeşil bir gönül köprüsü kurulmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Dikilen her fidanın Ardahan'ın geleceğine nefes olmasını temenni ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

Çevre bilincinin artırılması ve kentin yeşil alanlarının genişletilmesine katkı sunan etkinliğin, benzer projelerle devam etmesi hedefleniyor. - ARDAHAN