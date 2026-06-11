Ardahan\'da Leylek Görüntülendi

Ardahan'da arazilerde tek başına beslenen leylek görüntülendi.

Bahar ve yaz aylarının habercisi olarak bilinen leylek, Ardahan merkeze bağlı Ağzıpek köyü arazisinde bulunan sulak alanlarda beslenirken görüntülendi. Doğal yaşamın önemli parçalarından olan leylek, yiyecek arayışı sırasında kameralara yansıdı.

Sulak alanda uzun süre dolaşarak beslenen leylek, zaman zaman su içerisinde avlanırken dikkat çekti. Bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini gözler önüne seren görüntüler, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Uzmanlar, sulak alanların leylekler başta olmak üzere birçok kuş türü için önemli yaşam ve beslenme alanları olduğunu belirterek bu alanların korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Doğal ortamında görüntülenen leylek, izleyenlere güzel manzaralar sunarken bölgedeki ekolojik zenginliği de bir kez daha ortaya koydu. - ARDAHAN