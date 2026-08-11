Ardahan'da Yaz Dolu Yağışı Kış Manzarası Oluşturdu - Son Dakika
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Ardahan'da Yaz Dolu Yağışı Kış Manzarası Oluşturdu

Ardahan\'da Yaz Dolu Yağışı Kış Manzarası Oluşturdu
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Yüksek kesimlerde etkili olan dolu, dağları beyaza bürüyerek kış manzaraları oluşturdu.

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kısa sürede yağan dolu, dağları beyaza bürürken ortaya adeta kış manzaralarını aratmayan görüntüler çıktı.

Yaz mevsiminin ortasında yaşanan dolu yağışı sonrası, yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtü dikkat çekti. Dolu tanelerinin dağ yamaçlarını kaplamasıyla bölge beyaz bir görünüme kavuştu.

Ortaya çıkan manzara, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ardahan'da Yaz Dolu Yağışı Kış Manzarası Oluşturdu - Son Dakika

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