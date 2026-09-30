Ardahan-Kars karayolunda dolu yağışı etkili oldu, trafik zaman zaman yavaşladı

Ardahan-Kars karayolunda dolu yağışı etkili oldu, trafik zaman zaman yavaşladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonrası Ardahan-Kars karayolu beyaza büründü. Dolu nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşlarken karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.
Ardahan'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Ardahan- Kars karayolu beyaza büründü. Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Ardahan-Kars karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: İHA
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