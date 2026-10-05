Ardahan Posof'ta Ilgar Dağı'nda tipi görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zorlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan Posof'ta Ilgar Dağı'nda tipi görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zorlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan Posof\'ta Ilgar Dağı\'nda tipi görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zorlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ilgar Dağı'nı beyaza bürüdü. Yaklaşık 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde görüş mesafesi azalınca sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ilgar Dağı'nı beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kış şartları yeniden kendini gösterirken, zaman zaman etkisini artıran tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağının etekleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Ilgar Dağı Geçidi'nde etkili olan olumsuz hava şartları, görüş mesafesinin azalmasına ve ulaşımın güçleşmesine neden oldu.

Tipi görüş mesafesini düşürdü

Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte kar yağışının tipiye dönüşmesi, sürücülerin ilerlemekte zorlanmasına yol açtı. Yol güzergahında zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler hızlarını azaltarak ilerlemek zorunda kaldı.

Ilgar Dağı, yüksek rakımı ve sert hava şartları nedeniyle özellikle sonbahar ve kış aylarında sürücüler açısından zorlu geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Kar yağışı ve buzlanmanın yanı sıra tipi de ulaşım güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuIlgar DağıArdahanGüncelYaşamÇevrePosofDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
10:36
Kafa karıştıran tablo Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:43
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:01:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Ardahan Posof'ta Ilgar Dağı'nda tipi görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zorlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei