Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kamilet Deresi'ne düşen köpek, çevredeki vatandaşlar ve bir restoranın çalışanları tarafından kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kamilet Vadisi'nde meydana geldi. Dere yatağından gelen sesi duyan restoran çalışanları, yolun yaklaşık 4 metre aşağısında bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Arka ayakları suyun içinde kalan köpeğin, ön ayaklarıyla bir kayaya tutunmaya çalıştığı görüldü. Çevredekiler dere yatağına merdiven uzattı. Restoran çalışanı Şener Can, merdivenle aşağı inerek köpeğin yanına ulaştı. Can'ın köpeğe bağladığı ipi yukarıdaki vatandaşlar ve restoran çalışanları çekerek hayvanı kıyıya çıkardı.

Kurtarıldığında soğuktan titrediği görülen köpek, bir süre sonra kendine geldi.