Arılara Fısıldayan Adam: Murat Atalay

Ankara'da arılara duyduğu ilgisini meslek haline getiren arıcı Murat Atalay, korunmasız halde korkmadan temas edebildiği arılarıyla görenleri hayrete düşürüyor. "Arılara fısıldayan adam"diye tanınan Atalay, işin sırrının ise tecrübe ve özgüven olduğunu ifade etti.

Ankara'da mini çiftlik tarzındaki alanında birçok hayvanı besleyen Murat Atalay, yaklaşık 5 yıldır yaptığı arıcılıkla da çevresindekilerin ilgisini çekiyor. Arıların kendisini sokmaması için özel bir kıyafet ya da koruyucu ekipman kullanmayan Atalay, arıları çıplak elleriyle alarak onlarla kurduğu bağ ile dikkat çekiyor. Hayvanları çok sevdiğini belirten Atalay, "Mini çiftlik tarzı yerim var. Hayvanların hepsini çok seviyorum, severek besliyorum. Arıya farklı bir ilgim var. Ortalama 5 yıldır arıcılık yapıyorum" dedi.

"Arı korkan insanı biliyor"

Arıların insanlardaki korkuyu hissedebildiğini ifade eden Atalay, "Arıları beslerken korkmuyorum. Arıdan korkan insan arıyı besleyemez çünkü arı korkan insanı biliyor. Köpek gibi hissediyor. Köpeklerin de hisleri çok kuvvetlidir, aynı şekilde arıların da özellikle koku alma duyuları çok gelişmiştir. Görme yetileri çok yüksektir. Bir tehlike hissettikleri zaman saldırıya geçerler. Onun dışında zarar verecek bir canlı değildir" diye konuştu.

"Korkmazsanız arı bir şey yapmaz"

Arıları çıplak elle dokunmasının özgüven ve tecrübe ile ilgili olduğunu belirten Atalay, "Arıları çıplak elle almamın sebebi kendime güvenmemle alakalı, biraz da işi bilmekle alakalı. İşi bilir, biraz da güvenirseniz kendinize korkmazsanız arı bir şey yapmaz. Kaliteli bir ırksa zaten zarar vermez" ifadelerini kullandı.

"Buraya uyum sağlamış bir arı ırkıyla çalışıyorum"

Her arı türünün farklı karaktere sahip olduğunu anlatan Atalay, "Arılar farklı farklı. Bunun doğru düzgün bal yapmayanı da var, çok hırçın olanı da var. Kovanın kapağını kesinlikle açtırmayan da var, kovanın önünden geçirtmeyeni var. Bazıları da çok uysal. Ben uysal bir ırkla çalışıyorum. Eko tip bir ırk benimki. Buraya uyum sağlamış bir arı ırkıyla çalışıyorum, o yüzden bir problem yaşamıyorum" şeklinde konuştu.

"Arılara fısıldayan adam"

Çevresinden kendisine farklı lakaplar takıldığını da dile getiren Atalay, "Çevreden ilginç isimler takıyorlar arılara fısıldayan adam diyenler var. Arıkeoloji diyen var, korkusuz diyorlar. Ama genelde hayvan sever olarak tanımlıyorlar beni" dedi. - ANKARA