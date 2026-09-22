Artvin\'de kızıl akbabaların beslenme ve dinlenme anları görüntülendi

Sarp ve yüksek yamaçlardaki kayalıklarda yaşayan kızıl akbabalar, Artvin'de doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Artvin'de sarp ve kayalık yamaçlarda yaşamlarını sürdüren kızıl akbabalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Şerafettin Altunsoy tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde kızıl akbabaların kimi zaman yuvalarında beslenirken kimi zaman ise dinlenirken görüldüğü anlar yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kızıl akbabaların doğal yaşamını gözler önüne seren görüntüleri, "Zirvelerde hava sakin olsa da ortam her zaman öyle olmayabilir" notuyla paylaştı.