Artvin Murgul\'da \'ormanın yüzüğü\' şelalesi yeni görünümüyle ziyaretçi çekiyor

Artvin'de halk arasında "ormanın yüzüğü" olarak bilinen Delikli Kaya Şelalesi, çevresinde yapılan düzenlemelerle yeni görünümüne kavuştu.

Artvin'in Murgul ilçesinde kayanın içinden akan suyun oluşturduğu yüzük şeklindeki görüntüsüyle "ormanın yüzüğü" olarak bilinen Delikli Kaya Şelalesi, çevre düzenlemesinin ardından yeni görünümüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sarp ormanlık alanda, suyun kayanın içinden akmasıyla oluşan yüzük şeklindeki görüntüsüyle dikkat çeken şelale, ziyaretçi akınına uğruyor. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından şelalenin çevresinde düzenleme yapılarak oturma alanları ve ziyaretçilerin dinlenebileceği bölümler oluşturuldu.

Delikli Kaya Konaklamasız Orman Parkı'nı ziyaret eden Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Murgul Kaymakamı Ferhat Gür ve Murgul Orman İşletme Müdürü Erdem Bilici, alandaki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemede parkın gelişim ve yönetim planı kapsamında yapılması planlanan çalışmalar da değerlendirildi.

Düzenlemelerle ziyaretçilerin şelale çevresinde daha rahat vakit geçirmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.