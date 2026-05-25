Aşkale'de Sel Felaketi: Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Aşkale'de Sel Felaketi: Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

25.05.2026 13:57
Erzurum'un Aşkale ilçesinde sağanak yağışlar sel ve su taşkınlarına neden oldu, hayvanlar telef oldu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son günlerde aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde sel ve su taşkınları meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Çiftlik köyünde köy içerisinden geçen derede aşırı yağışların ardından su seviyesi yükseldi. O sırada otlamakta olan ve Cengiz Şişman'a ait olduğu öğrenilen büyükbaş hayvan sel sularına kapıldı. Hayvan sahibinin uzun uğraşlarına rağmen kurtarılamayan hayvan, boğularak telef oldu.

Öte yandan yine aynı kişiye ait tarım arazisinde bulunan yaklaşık 200 meyve fidanının da taşkın sularından zarar gördüğü ve sulara kapılarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Bölgede yaşanan sel sonrası vatandaş büyük maddi zarar yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

