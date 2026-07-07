Aspiratör Arızasında Kuş Şaşkınlığı - Son Dakika
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Aspiratör Arızasında Kuş Şaşkınlığı

Aspiratör Arızasında Kuş Şaşkınlığı
07.07.2026 10:42
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Tunceli'de mutfak aspiratöründe telef olmuş bir kuş bulundu, tesisatçıdan dikkat uyarısı.

Tunceli'de mutfak aspiratörünün çalışmaması üzerine çağrılan elektrik tesisatçısı, aspiratörü söktüğünde şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Cihazın pervanesine takılan bir kuşun telef olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesinde bir ev sahibi mutfak aspiratörünün çalışmadığını fark ederek elektrik tesisatçısı Dilaver Eren'den yardım istedi. Arızayı gidermek için aspiratörü söken Eren, cihazın içinde motor pervanesine sıkışarak telef olmuş bir kuş buldu. Dilaver Eren, özellikle yaz aylarında uzun süre kullanılmayan yazlık evlerde baca ve aspiratör çıkışlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Teknoloji, 3. Sayfa, Tunceli, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aspiratör Arızasında Kuş Şaşkınlığı - Son Dakika

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