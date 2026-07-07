Aspiratör Arızasında Kuş Şaşkınlığı

Tunceli'de mutfak aspiratörünün çalışmaması üzerine çağrılan elektrik tesisatçısı, aspiratörü söktüğünde şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Cihazın pervanesine takılan bir kuşun telef olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesinde bir ev sahibi mutfak aspiratörünün çalışmadığını fark ederek elektrik tesisatçısı Dilaver Eren'den yardım istedi. Arızayı gidermek için aspiratörü söken Eren, cihazın içinde motor pervanesine sıkışarak telef olmuş bir kuş buldu. Dilaver Eren, özellikle yaz aylarında uzun süre kullanılmayan yazlık evlerde baca ve aspiratör çıkışlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. - TUNCELİ