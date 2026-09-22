Atakum\'da 6 bin 200 metrekarelik trafik eğitim parkı için çalışma başladı

Samsun'un Atakum Belediyesi, Çobanözü Mahallesi'nde 6 bin 200 metrekare alanda trafik eğitim parkı çalışmalarına başladı.

Alanın 4 bin metrekarelik bölümünde çocuk trafik eğitim parkı oluşturulacak, kalan bölüm ise sosyal ve eğitim faaliyetlerine yönelik düzenlenecek.

"En kısa sürede tamamlanacak"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, trafik eğitim parkının en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Çocuklarımız uzman eğitmenler ve trafik polisleri eşliğinde temel trafik kurallarını uygulamalı öğrenecek. Güvenli trafik ortamında akülü arabalarla doğru davranış biçimlerini uygulayacaklar. Trafik bilincinin erken yaşta kazandırılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğitim parkını en kısa sürede çocuklarımızla buluşturacağız" dedi.

Gerçek trafik ortamı çocuklara uyarlanacak

Parkurda kavşaklar, dönel kavşak, yaya ve okul geçitleri, trafik ışıkları, trafik levhaları, tek ve çift yönlü yollar, hemzemin geçit, otobüs durağı ve üst geçit gibi trafik unsurları çocuk ölçeğinde yer alacak. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde akülü araçlarla teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulacak.

Parkın dışında kalan bölümde ise yaklaşık 40 çocuğun eğitim alabileceği ders alanı, tuvaletler, bebek bakım odası, mescit, kafeterya ve açık oturma alanları planlanıyor. Alanın eğitim faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların günlük kullanımına da açık olması hedefleniyor.