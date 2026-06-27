Samsun'un Atakum ilçesinde sahil bandında görülen tavşanlar, sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşların ilgisini çekti. Yol üzerinde dolaşan çok sayıda tavşan, sahile renkli görüntüler kattı.
Atakum sahilinde sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahil güzergahında karşılarına çıkan tavşanlarla karşılaştı. Doğal yaşamın sevimli misafirleri olarak dikkat çeken tavşanlar, bir süre sahil çevresinde dolaşarak vatandaşların ilgisini topladı.
Sevimli halleriyle beğeni kazanan tavşanlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı. - SAMSUN
Son Dakika › Çevre › Atakum Sahilinde Tavşanlar Şaşırttı - Son Dakika
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