Ataşehir\'de "Sokaklar Dönüşüyor" projesinin ilk adımı atıldı

Çocuk ve yaya öncelikli güvenli kamusal alanlar oluşturmayı amaçlayan "Sokaklar Dönüşüyor" programı kapsamında İstanbul Ataşehir'de pilot uygulama alanı olarak belirlenen Esatpaşa Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Caddesi'nde çalışmaların ilk adımı atıldı.

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi koordinasyonunda Superpool, Global Designing Cities Initiative (GDCI) ve YTÜ Teknopark iş birliğiyle yürütülen "Sokaklar Dönüşüyor" programı, kentlerde çocuk ve yaya öncelikli, güvenli ve yaşanabilir kamusal alanların oluşturulmasını hedefliyor. 2026 yılı uygulama sürecine katılmaya hak kazanan belediyeler arasında yer alan Ataşehir Belediyesi de program kapsamında insan odaklı sokak dönüşüm çalışmalarını hayata geçirecek. Belediyeler, belirledikleri sokaklarda geçici uygulamalar gerçekleştirerek sahada testler yapacak, elde edilen veriler doğrultusunda kalıcı düzenlemeler planlayacak.

Ataşehir'de pilot uygulama alanı olarak Esatpaşa Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Caddesi seçildi. Mahalle sakinlerince "Okullar Caddesi" olarak bilinen bölgede Ali Nihad Tarlan İlkokulu, Esatpaşa Anaokulu ve Mehmet Rauf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer alıyor. Gün içerisinde yoğun öğrenci ve yaya hareketliliğinin yaşandığı cadde, programın hedefleri doğrultusunda örnek uygulama alanı olarak belirlendi. Projenin ilk adımı, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in katıldığı programla atıldı. Cadde üzerinde yaya güvenliğini artıracak, çocukların kamusal alan kullanımını destekleyecek ve sokak yaşamını güçlendirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yetkililer, uygulama sürecinde mahalle sakinlerinin görüşlerinin de alınacağını, elde edilen saha verileri doğrultusunda kalıcı dönüşüm projelerinin şekillendirileceğini belirtti. - İSTANBUL