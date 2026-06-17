Ay Yıldız Görüntüsü Hayran Bıraktı

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Çaçahona Yaylası semalarındaki ay yıldız görüntü görenleri hayran bıraktı.
Kaçkar Dağları'nın yüksek kesimlerinden Ardeşen'e doğru bakıldığında gökyüzünde beliren hilal ay ve hemen üzerindeki parlak yıldız 'Venüs', Türk bayrağını andıran eşsiz bir manzara oluşturdu.
Gece saatlerinde kaydedilen görüntüde, hilal şeklindeki ayın deniz üzerindeki yansıması da dikkat çekti. Ardeşen'in ışıklarıyla birleşen manzara, ortaya kartpostallık bir görüntü çıkardı. - RİZE
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