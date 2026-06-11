Ayancık'ta Nadir Tavus Kelebeği Görüntülendi - Son Dakika
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Ayancık'ta Nadir Tavus Kelebeği Görüntülendi

Ayancık\'ta Nadir Tavus Kelebeği Görüntülendi
11.06.2026 13:48
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Sinop'un Ayancık ilçesinde, 16 cm kanat açıklığına sahip tavus kelebeği görenleri büyüledi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, kanat açıklığı yaklaşık 16 santimetreyi bulan ve dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen "tavus kelebeği" görüntülendi.

Ayancık ilçesine bağlı Aygördü köyünde ortaya çıkan tavus kelebeği, görenlerin ilgisini çekti. Kanatlarındaki göz alıcı desenleri ve ihtişamlı görünümüyle dikkat çeken kelebek, görenleri hayran bıraktı. Yaklaşık 16 santimetreye ulaşan kanat açıklığıyla dikkat çeken nadir tür, bölgenin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tavus kelebeğinin Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak görüldüğünü, haziran aylarında ortaya çıktığı belirtiliyor. Sinop, Giresun, Ordu, Rize, Sakarya ve Samsun gibi illerde yaşam alanı bulan türün, iklim özellikleri nedeniyle Karadeniz'e benzer bölgelerde de görülebildiği ifade ediliyor.

Doğal yaşamın önemli parçalarından biri olan tavus kelebeğinin korunması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşlardan bu tür canlılara zarar vermemelerini ve yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlamalarını istedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ayancık'ta Nadir Tavus Kelebeği Görüntülendi - Son Dakika

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