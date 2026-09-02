Ayaş'ta kirlenen dere için köylüler yetkililerden destek istiyor - Son Dakika
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Ayaş'ta kirlenen dere için köylüler yetkililerden destek istiyor

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Ankara'nın Ayaş ilçesi Yağmurdede Mahallesi'ndeki İlhan Çayı ve çevresi, piknikçilerin atıklarıyla çöplüğe döndü. Mahalle sakinleri, çöpleri kendi imkanlarıyla toplamaya çalışırken, yetkililerden bölgede denetimlerin artırılmasını ve temizlik için destek bekliyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesi Yağmurdede Mahallesi'ndeki İlhan Çayı ve çevresi, piknikçilerin bıraktığı atıklar nedeniyle çöplüğe döndü.

Ayaş ilçesinde dışarıdan gelip piknik yaptıktan sonra çöplerini toplamadan giden vatandaşlara tepki gösteren mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla çuvallarla temizlemeye çalışıyor. Yayılan kirlilik ve kokudan şikayetçi olan köylüler, bir an önce bölgede denetimlerin artırılmasını istiyor. Mahalle sakini Saim Akbulut, piknikçilerin duyarsız davrandığından yakınarak, çevreyi kirlettiklerini söyledi. Akbulut, yetkililerden destek beklediklerini vurgulayarak bölgenin temizlenmesini istedi.

Kaynak: İHA

Ankara, Çevre, Ayaş, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ayaş'ta kirlenen dere için köylüler yetkililerden destek istiyor - Son Dakika

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