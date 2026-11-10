Aydın'da 11 Kasım'da 10 bin fidan, yangından etkilenen Çine Kavşit'te dikilecek - Son Dakika
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Aydın'da 11 Kasım'da 10 bin fidan, yangından etkilenen Çine Kavşit'te dikilecek

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Aydın\'da 11 Kasım\'da 10 bin fidan, yangından etkilenen Çine Kavşit\'te dikilecek
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Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 17 noktada 10 bin fidan dikilecek. Ana program, yangından etkilenen Çine Kavşit'te yapılacak; diğer ilçelerde protokol, öğrenci ve vatandaşlar da fidan dikecek.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın'ın 17 ayrı noktasında düzenlenecek etkinliklerde 10 bin fidan dikilecek, ana program ise orman yangınından etkilenen Çine'nin Kavşit Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 10 bin fidan toprakla buluşturulacak. Bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, kent genelinde 17 farklı noktada fidan dikim törenleri düzenlenecek. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında gerçekleştirilecek etkinliklerin Aydın ayağındaki ana program, bu yıl orman yangınından etkilenen Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'nde yapılacak. Ana programın yanı sıra Aydın'ın diğer ilçelerinde de protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla fidan dikimleri gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında Efeler'de Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ve Aydınoğlu İsabey Ortaokulu, Didim'de Fevzi Paşa Mahallesi, Koçarlı'da Esentepe, Germencik'te Mesudiye Mahallesi, Kuşadası'nda Yeniköy ve Söke'de Ağaçlı Mahallesi fidan dikim noktaları arasında yer aldı. Ayrıca Karpuzlu ve Köşk merkezleri, Karacasu'nun Yazır Mahallesi, Yenipazar'da Hükümet ve Beş Eylül mahalleleri, Kuyucak Yeni Mahalle, Sarıçova'da Sedde Sokak, Karıncalıdağ'da Kırcaklı Mahallesi ve Bozdoğan'ın Altıntaş Mahallesi'nde de fidan dikimi yapılacak. Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleriyle doğanın korunması, orman varlığının artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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