Aydın'da 5 günlük sağanak dönemi başlıyor, hafta sonu gök gürültülü yağış geliyor - Son Dakika
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Aydın'da 5 günlük sağanak dönemi başlıyor, hafta sonu gök gürültülü yağış geliyor

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Aydın\'da 5 günlük sağanak dönemi başlıyor, hafta sonu gök gürültülü yağış geliyor
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü raporuna göre Aydın'da 5 gün boyunca aralıklarla sağanak bekleniyor. Hafta sonundan itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanakların etkisini artırması, sıcaklıkların 23 ila 24 dereceye çıkması öngörülüyor.

Aydın'da önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, Meteoroloji verilerine göre hafta sonundan itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da önümüzdeki 5 gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyrederek 23 ila 24 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

29 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde yerel ve hafif sağanak yağışların etkili olması beklenirken, öğle saatlerinde yağışların özellikle doğu ilçelerinde görülmesi tahmin ediliyor. Öğleden sonra yeniden sağanak yağış beklenen kentte, akşam saatlerinden itibaren bulutlu havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının 23 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

30 Ekim Cuma günü Aydın'ın kuzey ve güney kesimlerinde yerel ve hafif sağanak yağış beklenirken, 31 Ekim Cumartesi günü ise kent genelinde aralıklarla hafif sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Her iki günde de en düşük hava sıcaklığının 13, en yüksek sıcaklığın ise 23 derece olması bekleniyor.

Yağışların 1 Kasım Pazar gününden itibaren etkisini artırması öngörülürken, kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın 2 Kasım Pazartesi günü de devam edeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının 13 ila 24 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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