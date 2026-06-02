Aydın\'da ilaçlama çalışmaları başladı

Aydın genelinde artan sivrisinek ve haşere şikayetleri üzerine, Cumhuriyet Halk Partili 10 ilçe belediye başkanı ortak bir kararla kent genelinde ilaçlama çalışması başlatılacağını duyurdu.

CHPli belediye başkanlarının yayınladıkları ortak açıklamanın ardından dün akşamdan itibaren kentte ilaçlama çalışmaları başladı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere istilasıyla baş başa bırakılmasını kabul etmiyoruz. Sivrisinek ve haşere istilasıyla vatandaşlarımızın hem sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu ihmalkarlığa seyirci kalamayacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bu akşamdan itibaren Cumhuriyet Halk Partili 10 ilçe belediyesi tarafından ilaçlama gerçekleştirilecektir. Halk sağlığı ihmale teslim edilemez" ifadelerine yer verildi. - AYDIN