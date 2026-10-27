Aydın\'da gece kuvvetlenecek yağışlar yarın akşama kadar 21-60 mm olarak sürecek

Aydın'da bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (28.10.2026 Çarşamba) ilk saatlerden itibaren Aydın genelinde kuvvetli (21- 60 mm) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.