Aydın\'da gece kuvvetlenecek yağışlar yarın akşama kadar 21-60 mm olarak sürecek

Aydın'da gece kuvvetlenecek yağışlar yarın akşama kadar 21-60 mm olarak sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Aydın genelinde gece başlayıp etkisini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın akşama kadar kuvvetli (21-60 mm) süreceğini bildirdi. Açıklamada, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Aydın'da bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (28.10.2026 Çarşamba) ilk saatlerden itibaren Aydın genelinde kuvvetli (21- 60 mm) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: İHA
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