Aydın\'da Nazilli ve Çine hayvan pazarları 13 ve 15 Ekim\'de yeniden açılacak

Aydın'da Nazilli ve Çine hayvan pazarları yeniden hizmete girmek için gün sayarken, pazarlara küpesiz ve belgesiz hayvanlar alınmayacak.

Aydın'da hayvan yetiştiricileri ve üreticileri yakından ilgilendiren Nazilli ve Çine hayvan pazarlarının açılış tarihleri belli oldu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Nazilli Hayvan Pazarı 13 Ekim Salı, Çine Hayvan Pazarı ise 15 Ekim Perşembe günü yeniden hizmete açılacak. Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı ile Çine Belediyesi Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilecek hayvan alım satım işlemlerinde belirlenen kurallar uygulanacak. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması için pazar giriş saatlerine ve hayvanların kabul şartlarına dikkat etmeleri istendi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kulak küpesi bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların pazar alanına alınmayacağı bildirildi. Hayvanların girişinde pasaport, nakil beyannamesi ve veteriner sağlık raporu gibi gerekli belgelerin kontrol edileceği, belgeleri eksik olan hayvanların pazara kabul edilmeyeceği belirtildi.

Hayvan pazarlarına saat 06.00'dan önce hayvan girişine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, üreticilerin belirtilen saatlere ve giriş şartlarına uymaları gerektiği kaydedildi. Kurallara uyulmasının hayvan sağlığının korunması ve güvenli ticaretin sağlanması açısından önem taşıdığı ifade edildi.