Aydın'da önümüzdeki günlerde sağanak yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre kentte cuma günü batı ilçelerinde başlaması beklenen yağışların cumartesi günü aralıklarla devam edeceği, pazartesi günü ise gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 19 Kasım 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre, Aydın'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 24 dereceye ulaşacağı kentte, akşam saatlerinde ise bulutlu hava etkisini sürdürecek. Rüzgarın ise gün içerisinde saatte 20 ila 35 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Cuma günü parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Aydın'da, özellikle kentin batı kesimlerinde yerel sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığının 17 ila 25 derece arasında olması bekleniyor. Cumartesi günü ise kent genelinde aralıklı sağanak yağış tahmin edilirken, sıcaklıkların 16 ila 24 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Pazar günü yağışın yerini parçalı bulutlu havaya bırakması ve sıcaklıkların 12 ila 22 derece arasında olması bekleniyor.

Haftanın ilk günü olan pazartesi günü ise Aydın'da yeniden yağışlı hava etkili olacak. Parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği kentte, hava sıcaklığının 12 ila 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.