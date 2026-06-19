On dakika yağdı, yollar göle döndü - Son Dakika
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On dakika yağdı, yollar göle döndü

On dakika yağdı, yollar göle döndü
19.06.2026 15:46  Güncelleme: 15:48
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Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, on dakika içinde yollarda su birikintilerine ve rögar taşmalarına neden oldu. Araçlar ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar saçak altlarına sığındı. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yerel olarak etkili olan sağanak yağış, on dakikada yolları göle çevirdi.

Aydın merkez ve ilçelerinde meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından bugün öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Efeler ilçe merkezinde bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış yollarda su birikintileri oluşmasına, rögarların taşmasına neden oldu. Yerel olarak etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçakları altına sığındı. On dakikalık yağışın ardından hayat normale dönerken, belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan noktalarda temizlik çalışması başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Efeler, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre On dakika yağdı, yollar göle döndü - Son Dakika

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