Aydın'da taşkından 8 ay sonra Tatarlar bölgesi tarım ekiplerince yeniden incelendi - Son Dakika
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Aydın'da taşkından 8 ay sonra Tatarlar bölgesi tarım ekiplerince yeniden incelendi

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Aydın\'da taşkından 8 ay sonra Tatarlar bölgesi tarım ekiplerince yeniden incelendi
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Aydın'da Şubat ayında Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla Tatarlar Bölgesi'ndeki çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı. Taşkından 8 ay sonra il ve ilçe tarım ekipleri, Söke, Koçarlı ve Germencik'in ortak alanındaki bölgede inceleme yapıp mevcut durumu değerlendirdi.

Aydın'da Şubat ayında Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda tarım arazisinin sular altında kaldığı Tatarlar Bölgesi'nde, taşkından 8 ay sonra il ve ilçe tarım ekipleri tarafından inceleme yapılarak bölgedeki son durum değerlendirildi.

Geçtiğimiz 2026 Şubat ayında etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle Büyük Menderes Nehri'nin taştığı ve birçok arazinin sular altında kaldığı Tatarlar bölgesinde sahaya inen il ve ilçe tarım ekipleri, taşkından 8 ay sonra yeniden saha incelemesi gerçekleştirdi. Söke, Koçarlı ve Germencik ilçelerinin ortak kullanım alanında bulunan bölgede inceleme yapan ekipler, yürütülen çalışmalar ve mevcut durum hakkında bilgi aldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz başkanlığında gerçekleştirilen incelemelere Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal katıldı. Bölgede yerinde incelemelerde bulunan heyet, yürütülen çalışmalar ve Tatarlar bölgesinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Kaynak: İHA
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