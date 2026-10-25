Aydın'da yarın başlayacak sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor - Son Dakika
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Aydın'da yarın başlayacak sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

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Aydın\'da yarın başlayacak sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
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Aydın il genelinde yarından itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ederken vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Aydın il genelinde yarından itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da yarında itibaren görülecek olan yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aydın'da havanın bugün parçalı bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Salı parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Görülecek olan yağışlarla birlikte vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Kaynak: İHA
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