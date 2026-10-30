Aydın Efeler'de yaralı karakulak, vatandaş ihbarıyla koruma altına alındı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de yaralı karakulak, vatandaş ihbarıyla koruma altına alındı

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Aydın Efeler\'de yaralı karakulak, vatandaş ihbarıyla koruma altına alındı
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Aydın Efeler\'de yaralı karakulak, vatandaş ihbarıyla koruma altına alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaralı bulunan karakulak, vatandaş ihbarıyla Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Tedavisi süren karakulağın sağlığına kavuşunca doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde doğada yaralı halde bulunan Karakulak, doğa koruma ekipleri tarafından tedavisinin yapılması için koruma altına alındı.

Vatandaşların yaptığı ihbarı değerlendiren Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kedigiller (Felidae) familyasından, kulaklarının ucundaki uzun siyah tüyler ve olağanüstü sıçrama yeteneğiyle tanınan orta büyüklükte bir vahşi kedi türü olan Krakulak'ı örgü kepçe ile yakalayan ekipler hayvanı koruma altına aldı. Hayvanın tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Aydın DKMP Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yeniden doğaya kavuşması için yanındayız. Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine Aydın'da yaralı halde bulunan karakulağı koruma altına aldık. Tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden karakulağı, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal yaşam alanıyla buluşturacağız" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de yaralı karakulak, vatandaş ihbarıyla koruma altına alındı - Son Dakika
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