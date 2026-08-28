Aydın Valiliği'nden Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
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Aydın Valiliği'nden Orman Yangını Uyarısı

Aydın Valiliği\'nden Orman Yangını Uyarısı
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Aydın'da 28-30 Ağustos'ta yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle orman yangını riski artıyor.

Aydın Valiliği, 28-30 Ağustos tarihleri arasında beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Aydın Valiliği, 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen meteorolojik şartlar nedeniyle orman yangını riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Meteorolojik değerlendirmelere göre 28-30 Ağustos tarihleri arasında özellikle Güney Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Söz konusu hava şartlarının özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangınlarının çıkma ve kısa sürede büyüme riskini artıracağı değerlendiriliyor. Aydın Valiliği tarafından yapılan meteorolojik erken uyarıda, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 40-70 kilometre/saat hızla esebileceği ve nem oranının düşük olacağı belirtildi. Bu şartlar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği bildirildi.

Valilik, vatandaşlardan yangın riskini artırabilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi. Özellikle anız ve bahçe atıklarının yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe ile çeşitli atıkların ormanlık alanlarda bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirmesini isterken, herhangi bir duman veya alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması çağrısında bulundu. Aydın Valiliği yaptığı uyarıyla, özellikle 28-30 Ağustos tarihleri arasında kentte orman yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın Valiliği'nden Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika

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