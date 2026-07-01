Ayı ile Vatandaş Arasında Eğlenceli Diyalog - Son Dakika
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Ayı ile Vatandaş Arasında Eğlenceli Diyalog

Ayı ile Vatandaş Arasında Eğlenceli Diyalog
01.07.2026 08:07
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Sarıkamış'ta bir vatandaşın boz ayıya seslenmesi gülümsetti, görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oteller bölgesine kadar inen boz ayı ile bir vatandaş arasında yaşanan ilginç diyalog, izleyenleri gülümsetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşın boz ayıya seslenişi sosyal medyada da ilgi gördü.

Olay Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesinde meydana geldi. Doğal yaşam alanından çıkarak oteller bölgesine kadar gelen boz ayıyı fark eden bir vatandaş, korkmak yerine esprili bir şekilde ayıya, "Ola ne yapıyorsun, gel hele buraya gel." diye seslendi. Vatandaşın samimi çağrısına aldırış etmeyen boz ayı ise bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın boz ayıyla kurduğu diyalog izleyenleri tebessüm ettirirken, ayının sakin tavırlarla bölgeden uzaklaşması dikkat çekti. Sarıkamış'ta zaman zaman yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine kadar inen boz ayılar, özellikle yaz aylarında oteller bölgesi ve çevresinde görülebiliyor. - KARS

Kaynak: İHA

Sarıkamış, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Kars, Doğa, Son Dakika

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