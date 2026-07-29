Ayvalık’a 1000 yeni çöp konteyneri - Son Dakika
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Ayvalık’a 1000 yeni çöp konteyneri

Ayvalık’a 1000 yeni çöp konteyneri
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Ayvalık Belediyesi, kentin önemli ihtiyaçları arasında yer alan 770 litre kapasiteli, dayanıklı galvaniz saç malzemesiyle 1000 adet yeni konteynerleri etap etap Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine ulaştırıyor.

Ayvalık Belediyesi, kentin önemli ihtiyaçları arasında yer alan 770 litre kapasiteli, dayanıklı galvaniz saç malzemesiyle 1000 adet yeni konteynerleri etap etap Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine ulaştırıyor.

Program dahilinde eskiyen, ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç önceliği bulunan noktalarda yenileriyle değiştirilen konteynerler kentin dört bir yanında hizmete alınıyor.

Dağıtımların; ekiplerin saha incelemeleri, mevcut konteynerlerin durumu ve mahallelerin ihtiyaç önceliği dikkate alınarak planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatan başkan Mesut Ergin, "Bu nedenle konteyner yerleştirme ve değişim işlemleri belirlenen program doğrultusunda sürdürülecektir. Daha temiz bir Ayvalık için yatırımlarımıza ve hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ayvalık’a 1000 yeni çöp konteyneri - Son Dakika

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