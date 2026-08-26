Ayvalık Sahilkent’te 5 bin 400 konuttan ortak ’arıtma tesisi’ çağrısı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde yer alan 30 sitenin yönetimi, yıllardır süregelen koku ve çevre sorununa kalıcı çözüm talep etti. Mahalle sakinleri, atık su arıtma tesisinin yerleşim alanından en az 1-2 kilometre uzağa taşınması durumunda doğacak maliyetlere maddi katkı sunmaya hazır olduklarını açıkladı.

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'nde, Mahalle Muhtarı Safiye Erdil koordinasyonunda bir araya gelen ve toplamda 5 bin 400 konutu temsil eden 30 sitenin yönetimi, geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündemini yoğun yerleşim dokusunun merkezinde kalarak çevre, turizm ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu savunulan 'atık su arıtma tesisi'nin yerleşim alanından uzaklaştırılması oluşturdu. Toplantıda söz alan site yöneticileri ve mahalle temsilcileri, geçmiş dönemde 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle inşa edilen tesisin başlangıçta kapalı sistemle çalışacağı ve çevreye koku yaymayacağı yönünde verilen resmi taahhütlerin karşılanmadığını söyledi. İşletmeye alındığı günden bu yana devam eden yoğun koku problemi nedeniyle bölge halkının anayasal hakkı olan "sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı"nın ihlal edildiği ileri sürüldü.

Arıtma tesisinin yer seçiminin büyük bir hata olduğunun iddia edildiği toplantıda; arıtmanın yer seçiminde şehir planlamacıları ve diğer yetkin meslek adamlarının görüşü alınmadığı gibi bir çevre etkileşim araştırması yoluna da gidilmediği savunuldu. Konunun sadece 'hazinenin orada bir yeri var, o alanda ucuza mal ederiz' mantığında gerçekleştirildiği, mevcut uygulamanın bölgede yaşayan insanlar için büyük sorun oluşturduğu ifade edildi.

Site sakinlerinden ortak taahhüt: "Taşınma maliyetine maddi katkı sağlamaya hazırız"

Tesisin yer seçiminde bilimsel ilkelerin, şehir plancılarının ve çevre mühendislerinin görüşlerinin göz ardı edildiğini savunan yöneticiler; tesisin uzmanlar koordinasyonunda yerleşimden en az 1-2 kilometre mesafedeki uygun bir alana taşınması halinde, altyapı ve nakil giderlerine bölge sakinleri olarak maddi katkı sunmaya hazır olduklarını oy birliğiyle beyan etti.

Muhtar Safiye Erdil: "Ayvalık'ın geleceği ve halk sağlığı için kalıcı çözüm şart"

Toplantı sonrasında hazırlanan ortak bildiriye ilişkin açıklamalarda bulunan Sahilkent Mahallesi Muhtarı Safiye Erdil, arıtma ve kanalizasyon altyapısının ilçe için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu ancak tesis yerinin doğrudan insan sağlığı ve yaşam konforuyla uyumlu olmadığını vurguladı. Erdil, "BASKİ Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvurular neticesinde derin deniz deşarj hattının yenilenmesi ve kanalizasyon bacalarına kontrolsüz dökümlerin önlenmesi yönünde atılan adımları takdirle karşılıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde bölgemiz 2 mavi bayrak kazanmıştır. Ancak mevcut lokasyonda biyolojik arıtma ünitesi faaliyete geçerse, hemen önünde yer alan mavi bayraklı plajlarımız ağır koku nedeniyle maalesef kullanılamaz hale gelecektir. Ayvalık, eşsiz doğasıyla ülkemizin gözbebeğidir; bozulan bir çevreyi yeniden eski haline döndürme şansımız yoktur. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın öncülüğünde BASKİ'nin, havza bazlı kalıcı yatırımlarla ve kurumlar arası eşgüdümle bu mağduriyeti gidereceğine inancımız tamdır. Öncelikli ve vazgeçilmez talebimiz; insan ve çevre sağlığı gözetilerek tesisin konut alanlarından en az 1-2 kilometre uzaklıktaki uygun bir alana taşınmasıdır" dedi.

Muhtar Safiye Erdil, 30 site yönetiminin ortak imzasını taşıyan talep dosyasını ve mahalle sakinlerinin çözüm önerilerini bizzat aktarmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ten randevu talep edildiğini kamuoyuyla paylaştı.