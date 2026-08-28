Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular - Son Dakika
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin de yeniden kadrosuna katmak istediği Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki savunmacının transferi için Al-Hilal ile görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu geri istemesi, transferde ezeli rakipleri karşı karşıya getirdi.

Galatasaray'dan transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek için devreye girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ve Al-Hilal, Yusuf Akçiçek'in transferi için görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE DE YUSUF'U GERİ İSTİYOR

Transferin dikkat çeken bir diğer tarafı ise Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler de eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e sattığı genç savunmacıyı kiralık olarak geri getirmek için harekete geçmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için temaslarını sürdürdüğü dönemde Galatasaray'ın da Al-Hilal ile görüşmesi transferde tabloyu değiştirdi. Böylece 20 yaşındaki savunmacı için Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

22 MİLYON EUROYA AL-HILAL'E GİTMİŞTİ

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu. Genç futbolcunun geleceği konusunda son kararı Al-Hilal'in vereceği transfer sürecinde, hem Galatasaray hem de eski kulübü Fenerbahçe oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Cincon yolda kalır Aziz başkan istesin yeterki kopartır alır hayırlı işler… 2 0 Yanıtla
    onur ali Emet onur ali Emet:
    sizin başkan Galatasaray şampiyonluğunu çok fazla görmüştür daha düne kadar bu adamı kovduğunuzu ne çabuk unuttunuz hayırlı işler 0 1
  • mehmetugur mumcu mehmetugur mumcu:
    Yusuf akçiçek Fenerbahçe ye i istıyor Galatasaray ya tüm kapıları kapattı menejeri benim sıkı arkdaşım Yusuf Galatasaray la görüşme demiş hata Okan burugun telefonu suratına kapatmiş terslemiş 0 0 Yanıtla
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