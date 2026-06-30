Deniz ekosistemini güçlendirecek bilimsel proje başlıyor

Ayvalık Adaları Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde hayata geçirilecek "Ayvalık Bölgesel İyileştirme ve İklim Değişikliği İzleme Projesi" kapsamında, deniz ekosistemi çevresel DNA (eDNA) yöntemiyle incelenecek. Proje sonucunda, suyu doğal yollarla temizleyen pina midyesi ile deniz hıyarının yeniden bölgeye kazandırılması hedefleniyor.

Ayvalık'ın deniz mirasını korumak, biyoçeşitliliği güçlendirmek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla DenizTemiz Derneği, İstanbul Üniversitesi ve Burla Makina iş birliğiyle bilimsel bir proje hayata geçiriliyor. Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen toplantıyla projenin tanıtımı ve sunumu gerçekleştirildi. "Ayvalık Bölgesel İyileştirme ve İklim Değişikliği İzleme Projesi" kapsamında, bölgede deniz kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri yeni nesil çevresel DNA (eDNA) yöntemiyle araştırılacak.

Proje çerçevesinde Ayvalık ve Edremit Körfezi'nden alınacak deniz suyu örnekleri laboratuvar ortamında analiz edilerek, bölgede bugüne kadar yaşamış deniz canlılarının izleri tespit edilecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda, özellikle kirli bölgelerde suyu filtre ederek doğal arıtıcı görevi üstlenen pina midyesinin yeniden Ayvalık denizleriyle buluşturulması ve aynı özelliğe sahip deniz hıyarlarının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Üç yıl sürmesi planlanan projenin ilk yılında gözlem çalışmaları ve eDNA analizleri yapılarak uygun yaşam alanları belirlenecek. İkinci yılda pina midyesi ile deniz hıyarlarının ekimi ve koruma uygulamaları gerçekleştirilecek. Son yılda ise bu türlerin gelişimi ile deniz ekosistemine sağladıkları katkılar izlenecek ve elde edilen sonuçlar ilgili bakanlıklar ile kurumlarla paylaşılacak.

Deniz çayırları, mercan toplulukları ve endemik türleriyle Türkiye'nin en önemli deniz alanlarından biri olan Ayvalık Adaları Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürütülecek çalışmanın, bölgenin korunmasına yönelik bilimsel veriler üretmesi ve sürdürülebilir yönetim planlarının hazırlanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Anlamlı iş birliği nedeniyle DenizTemiz Derneği ve İstanbul Üniversitesi'ne teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, denizinin sahip olduğu eşsiz biyoçeşitlilikle de ülkemizin en değerli bölgelerinden biridir. Bu zenginliği korumak, gelecek kuşaklara sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın en önemli sorumluluklarından biridir. Bugün başlattığımız bu bilimsel çalışma, deniz ekosisteminin güçlendirilmesine, deniz canlılarının yaşam alanlarının korunmasına ve biyoçeşitliliğin artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bilimin rehberliğinde yürütülecek bu proje, Ayvalık'ın deniz mirasının geleceğe taşınması açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi olarak doğayı koruyan, sürdürülebilirliği esas alan ve çevreye duyarlı her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mesut Ergin, "Çünkü biliyoruz ki denizimizi korumak; turizmimizi, balıkçılığımızı, ekonomimizi ve yaşam kalitemizi korumak demektir. Bu değerli projeye katkı sunan tüm kurumlara, bilim insanlarına ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, projenin Ayvalık'ımıza, denizlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR