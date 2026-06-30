Deniz ekosistemini güçlendirecek bilimsel proje başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz ekosistemini güçlendirecek bilimsel proje başlıyor

Deniz ekosistemini güçlendirecek bilimsel proje başlıyor
30.06.2026 13:58  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Adaları Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, deniz ekosisteminin çevresel DNA (eDNA) yöntemiyle inceleneceği 'Ayvalık Bölgesel İyileştirme ve İklim Değişikliği İzleme Projesi' başlatıldı. Projeyle pina midyesi ve deniz hıyarının yeniden bölgeye kazandırılması hedefleniyor.

Ayvalık Adaları Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde hayata geçirilecek "Ayvalık Bölgesel İyileştirme ve İklim Değişikliği İzleme Projesi" kapsamında, deniz ekosistemi çevresel DNA (eDNA) yöntemiyle incelenecek. Proje sonucunda, suyu doğal yollarla temizleyen pina midyesi ile deniz hıyarının yeniden bölgeye kazandırılması hedefleniyor.

Ayvalık'ın deniz mirasını korumak, biyoçeşitliliği güçlendirmek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla DenizTemiz Derneği, İstanbul Üniversitesi ve Burla Makina iş birliğiyle bilimsel bir proje hayata geçiriliyor. Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen toplantıyla projenin tanıtımı ve sunumu gerçekleştirildi. "Ayvalık Bölgesel İyileştirme ve İklim Değişikliği İzleme Projesi" kapsamında, bölgede deniz kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri yeni nesil çevresel DNA (eDNA) yöntemiyle araştırılacak.

Proje çerçevesinde Ayvalık ve Edremit Körfezi'nden alınacak deniz suyu örnekleri laboratuvar ortamında analiz edilerek, bölgede bugüne kadar yaşamış deniz canlılarının izleri tespit edilecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda, özellikle kirli bölgelerde suyu filtre ederek doğal arıtıcı görevi üstlenen pina midyesinin yeniden Ayvalık denizleriyle buluşturulması ve aynı özelliğe sahip deniz hıyarlarının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Üç yıl sürmesi planlanan projenin ilk yılında gözlem çalışmaları ve eDNA analizleri yapılarak uygun yaşam alanları belirlenecek. İkinci yılda pina midyesi ile deniz hıyarlarının ekimi ve koruma uygulamaları gerçekleştirilecek. Son yılda ise bu türlerin gelişimi ile deniz ekosistemine sağladıkları katkılar izlenecek ve elde edilen sonuçlar ilgili bakanlıklar ile kurumlarla paylaşılacak.

Deniz çayırları, mercan toplulukları ve endemik türleriyle Türkiye'nin en önemli deniz alanlarından biri olan Ayvalık Adaları Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürütülecek çalışmanın, bölgenin korunmasına yönelik bilimsel veriler üretmesi ve sürdürülebilir yönetim planlarının hazırlanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Anlamlı iş birliği nedeniyle DenizTemiz Derneği ve İstanbul Üniversitesi'ne teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, denizinin sahip olduğu eşsiz biyoçeşitlilikle de ülkemizin en değerli bölgelerinden biridir. Bu zenginliği korumak, gelecek kuşaklara sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın en önemli sorumluluklarından biridir. Bugün başlattığımız bu bilimsel çalışma, deniz ekosisteminin güçlendirilmesine, deniz canlılarının yaşam alanlarının korunmasına ve biyoçeşitliliğin artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bilimin rehberliğinde yürütülecek bu proje, Ayvalık'ın deniz mirasının geleceğe taşınması açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi olarak doğayı koruyan, sürdürülebilirliği esas alan ve çevreye duyarlı her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mesut Ergin, "Çünkü biliyoruz ki denizimizi korumak; turizmimizi, balıkçılığımızı, ekonomimizi ve yaşam kalitemizi korumak demektir. Bu değerli projeye katkı sunan tüm kurumlara, bilim insanlarına ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, projenin Ayvalık'ımıza, denizlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Denizcilik, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Deniz ekosistemini güçlendirecek bilimsel proje başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:21
Koreli turist İstanbul’da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat
Koreli turist İstanbul'da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 14:58:15. #7.13#
SON DAKİKA: Deniz ekosistemini güçlendirecek bilimsel proje başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.