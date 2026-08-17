Bafra Ovası Sulama Projesi İlerliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra ve Alaçam ilçelerindeki 14 mahalleyi kapsayan Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım İkmali Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Toplam 3 milyar 34 milyon TL yatırım bedeline sahip projenin yüzde 22'si tamamlandı.

Su kaynağı Derbent Barajı olan Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım İkmali Projesi'nin yapımına 26 Ağustos 2024 tarihinde başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Bafra ve Alaçam ilçelerinde bulunan Soğukçam, Habilli, Yukarıelma, Yeniköy, Doyran, Toplu, Gökçeboğaz, Gökçün, Zeytin, Karlı, Etyemez, Taşköprü, Kalaba ve Yörükler mahallelerinin tarımsal arazilerinin sulanması hedefleniyor.

Proje ile toplam 6 bin 479 hektarlık tarım arazisinin sulamaya açılması planlanıyor. Proje kapsamında daha önce 18 bin 500 metre uzunluğundaki ana kanalın 3 bin 500 metresi tamamlandı. İkmal işi kapsamında ise 15 bin metre ana kanal ile 250 bin metre yedek, tersiyer kanalet ve drenaj kanalı imalatı gerçekleştirilecek.

Çalışmalarda şu ana kadar 220 bin metre kanalet montajının 20 bin metresi, 870 adet kanalet sanat yapısının 198'i, 52 bin metre tahliye kanalının 15 bin metresi ve 3 bin metre çift taraflı istifli taş tahkimatın bin 640 metresi tamamlandı. Ayrıca 250 bin metre işletme ve bakım yolunun 12 bin metrelik kısmının yapımı bitirildi.

Projede yer alan 3 adet prefabrik kirişli köprünün 2'sinin imalatı tamamlanırken, mevcut ödenek kapsamında 30 bin metre kanalet, 42 bin metre drenaj kanalı, 20 bin metre ana tahliye kanalı ve 4 bin metre ana kanal imalatının tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 200 hektarlık tarım arazisinin daha sulamaya açılması planlanıyor.

6 Haziran 2029'da tamamlanması hedefleniyor

Bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağlaması beklenen Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım İkmali Projesi'nin 6 Haziran 2029 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında çalışmalar ekipler tarafından aralıksız sürdürülüyor.