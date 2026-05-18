Baharın Renkleri Sütey Yaylası'nda

18.05.2026 09:33
Baharın gelmesiyle Sütey Yaylası'ndaki çiçekler açtı, doğa harikası manzaralar sunuyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Sütey Yaylası'nda baharın gelişiyle birlikte açan çiçekler güzel görüntülere sahne oldu.

4 bin 58 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan yayla, özellikle ilkbahar aylarında farklı renklerde açan çiçeklerle doğanın tüm güzelliklerini bir araya getiriyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, bir yanda gölün huzur veren görüntüsünü izlerken diğer yanda beyaz örtüsünü koruyan dağın manzarasını fotoğraflamayı ihmal etmiyor. Sabah saatlerinde güneşin ışıklarıyla birlikte canlanan çiçeklerle adeta doğal bir tabloyu andırıyor. Temiz havası ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken bölge, fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kamp ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Bölge sakinlerinden Cengiz Velioğlu, bu yıl yağışların etkisiyle yayladaki bitki örtüsünün daha canlı olduğunu belirtirken, doğanın sunduğu eşsiz güzelliğin ziyaretçileri hayran bıraktığını ifade etti.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için Sütey Yaylası, baharın en güzel rotalarından biri olarak öne çıkıyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Mersin'de 7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi, 50 gözaltı var.
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Galatasaray'da Icardi için kader haftası
İBB'ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
