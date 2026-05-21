Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele

21.05.2026 21:36
Van-Bahçesaray yolu, 5 aydır kapalı; ekipler, kar ve çığ riskiyle gece-gündüz çalışıyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesini kent merkezine bağlayan ve yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı bulunan yolda çalışmalar aralıksız sürüyor. Kar kalınlığının yer yer birkaç metreyi bulduğu yüksek rakımlı bölgelerde ekipler, yolu yeniden ulaşıma açabilmek için gece saatlerinde de yoğun mesai yapıyor.

Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan ve kış aylarında düşen çığlar nedeniyle her yıl aylarca kapalı kalan Van-Bahçesaray kara yolunda özlem bitiyor. Yaklaşık 5 aydır güvenli geçiş sağlanamadığı için kapalı tutulan yolda, havaların ısınmasıyla birlikte hummalı bir çalışma başlatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4-5 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ve çevresinde, yol açma çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürüyor. Özellikle çığ riski ve sert hava şartları nedeniyle uzun süre kapalı kalan Bahçesaray yolunda Karayolları ekipleri iş makineleriyle zorlu mücadele yürütüyor. Gündüz devam eden çalışmalar, zaman kaybetmemek adına gece de projektörler eşliğinde sürdürülüyor.

"Metrelerce kar ve çığ riskiyle mücadele"

Gündüz saatlerinde eriyen karın çığ riskini artırması ve hava sıcaklığının düşmesiyle donan kar kütlelerinin iş makineleriyle daha rahat kesilebilmesi nedeniyle ekipler mesaiyi geceye kaydırdı. İş makinelerinin ışıkları altında, zorlu hava şartlarına ve dondurucu soğuğa karşı mücadele eden operatörler, yolu en kısa sürede ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Karabet Geçidi çevresinde devam eden çalışmalarda ekipler, dev kar kütlelerini temizleyerek yolu güvenli hale getirmeye çalışıyor. Yer yer 4-5 metreyi aşan kar tabakası nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yolun en kısa sürede ulaşıma açılması için yoğun çaba harcıyor. - VAN

Kaynak: İHA

