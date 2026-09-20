Bakan Kacır, TÜBİTAK 2026 yeşil dönüşüm çağrısının başvurulara açıldığını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2026 Yılı 2. Çağrısının başvurulara açıldığını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sanayi sektörü için desteklerin süreceğini belirterek, "Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2026 Yılı 2. Çağrısını başvurulara açtık. Kaynaklarını verimli kullanan ve yüksek katma değer üreten bir sanayi için desteklerimiz devam edecek" açıklamasında bulundu.