Bakan Kurum, İzmir Körfezi için Büyükşehirle yol haritasını belirlediklerini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nin tedavisi için bilim insanlarıyla oluşturulan eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesiyle yol haritasının belirlendiğini açıkladı. Kurum, eylem planı kapsamında körfezin tedavisi için izlenecek adımların belirlendiğini ifade etti.
Bakan Kurum: "İzmir Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik."
Kaynak: İHA
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