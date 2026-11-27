Sinop Boyabat Çevre Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 28 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek törenlerle hizmete açılacak.

Bakan Uraloğlu, açılış programı öncesinde Sinop Valiliğinde düzenlenecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, kent genelinde devam eden ulaştırma ve altyapı yatırımları ile Sinop'un öncelikli ihtiyaçları değerlendirilecek.

Koordinasyon toplantısının ardından Boyabat ilçesine geçecek olan Bakan Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu'nun açılış törenine katılacak. Programın devamında Uraloğlu, Türkeli ilçesine geçerek Türkeli Çevre Yolu'nun da açılışını gerçekleştirecek.