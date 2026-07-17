Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı\'dan Başkan Er\'in projesine tam not

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Yepyeni bir Malatya inşa ediyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı'ya kentte yaptıkları hizmetler ve projelerle ilgili sunum yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya'mız afet silsilelerinden geçti. Asrın felaketini yaşadık. Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un çözümcü yaklaşımı ve pratikliğiyle, bütün bakanlarımızın destekleriyle Malatya'mız ayağa kalktı. 124 bin bağımsız bölüm inşa edildi" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden ayağa kalkan şehrin altyapısına ciddi bir yatırım yaptıklarını aktaran Başkan Er, "Ciddi bir altyapı yatırımımız var. 35 milyar liralık bir altyapı çalışması yürütüyoruz. 80 yıllık asbest boruları kaldırdık ve altyapıyı yeniledik. İkizce'de 2,2 milyar liralık bir yatırımla ileri biyolojik arıtma tesisi yaptık. Var olan arıtma tesisimizi de yeniden faaliyete geçirdik. Ayrıca, çamur kurutma üniteleri kurduk. Arıtılan su, tarımsal sulamada kullanılıyor. Malatya'da hiçbir su arıtılmadan doğaya deşarj edilmiyor" ifadelerini kullandı.

"Yepyeni bir Malatya oldu"

Geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini ve bu kapsamda ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Sami Er, "Yepyeni bir Malatya oldu. Yaptığımız çalışmalarla 'Çevreyolu altı-üstü' kavramını ortadan kaldırdık. Ciddi alt merkezler oluşturduk. Şehir büyüdü; bu kapsamda yeni ulaşım sistemlerini kuruyoruz. Kuzey ve Güney Kuşak yollarımızı tamamladık. Kuzey Çevreyolumuz yılsonuna kadar tamamlanacak. Malatya, kuşak yollarıyla çevrelenmiş olacak. Çok ciddi spor yatırımlarımız var. 5'i büyük spor kompleksi olmak üzere, engelsiz yaşam merkezi ile şehrin her tarafına onlarca saha, kütüphane, spor salonları, gençlik merkezleri ve spor salonları yapıyoruz. Malatya'nın hayali olan raylı sistem projesi onaylandı. Narlı-Malatya hızlı tren hattının ihalesi yapıldı. Biz bu ihalenin içerisine Banliyö hattı projemizi de koyduk. Bunun yanında Beylerderesi'ne ikinci bir viyadük yapıyoruz. Ayrıca, duble bir alternatif yolu da Malatya'mıza kazandıracağız. Belediye başkanları ve Malatyalıların hayali olan alternatif su projesini de hayata geçirdik. Malatya'nın içme suyunda risk var, bu nedenle Fırat Havzası'ndan alternatif suyu Malatya'mıza kazandıracağız" diye konuştu.

Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi olarak Kayısı Araştırma Enstitüsü içinde yapmayı planladıkları projeyle ilgili Bakan İbrahim Yumaklı'ya bir sunum yaptı. Başkan Er, Bakan Yumaklı'ya "Kayısı Araştırma Enstitüsünü Malatya'mıza kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. 275 dönüm bir alanımız var. buranın doğal halini bozmadan bir çalışma yapacağız. Panoromik kayısı müzesi yapacağız. Bununla ilgili oluşturduğumuz ekip çalışmalara devam ediyor" dedi. - MALATYA