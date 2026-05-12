Bala'da Aniden Dolu Yağışı

Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Ankara'nın Bala ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, trafikte aksama yaşandı. Yetkililer, ani yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. - ANKARA
