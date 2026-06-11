Balahor Yayla Yolunda Asfalt Çalışması - Son Dakika
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Balahor Yayla Yolunda Asfalt Çalışması

Balahor Yayla Yolunda Asfalt Çalışması
11.06.2026 10:19
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Balahor yayla yolunda ulaşım konforunu artırmak için asfalt serim çalışmaları yapılıyor.

Balahor yayla yolunda ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla Karayolları 106. Şube Şefliği tarafından asfalt serim çalışması başlatıldı.

Kış döneminin ardından yayla sezonunun açılmasıyla birlikte sürücülerin ve bölge halkının daha rahat seyahat edebilmesi için yürütülen çalışmalar hızlandırıldı. İş makineleriyle karlı dik yamaçların arasında bulunan güzergahta zemin düzenleme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Yüksek rakımlı bölgede titizlikle devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmalarla yaylaya erişim daha emniyetli hale gelecek ve güzergahtaki ulaşım kalitesi artacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Balahor Yayla Yolunda Asfalt Çalışması - Son Dakika

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