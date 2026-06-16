Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.
Pamukçu Mahallesi yakınlarındaki arazide yangın çıktı. Bölgesine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve belediyeye ait itfaiye araçları yanı sıra helikopterle söndürme çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › Çevre › Balıkesir'de arazi yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?