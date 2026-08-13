Bandırma\'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar adeta kıyıları dövüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Bandırma'da özellikle sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgar nedeniyle denizde hareketlilik yaşanırken, kıyıya vuran dalgalar dikkat çekti. Meteorolojik verilere göre Balıkesir genelinde kuvvetli rüzgarın 13 Ağustos Perşembe gününden 15 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.