Bandırma Doğanpınar\'da çalılıktan çıkan yaban domuzu cep telefonuyla görüntülendi

Bandırma'nın Doğanpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde köy yoluna çıkan yaban domuzu, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntülenen yaban domuzunun, yol kenarındaki çalılıklardan aniden yola çıktığı görüldü.

Bandırma'nın merkeze yakın mahallelerinden Doğanpınar'da yaşanan olay, özellikle gece saatlerinde bu güzergahı kullanan sürücüler açısından yaban hayvanlarının oluşturduğu trafik riskini yeniden gündeme getirdi.

Gece saatlerinde seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yaban domuzunun yol kenarındaki çalılıkların arasından çıkarak yola yöneldiği görüldü.

Yaban hayvanları sürücüler için risk oluşturuyor

Doğal yaşam alanlarında besin arayışına çıkan yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşim yerlerine yakın bölgelere geldiği değerlendiriliyor. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte aniden yola çıkan yaban domuzları, sürücüler açısından trafik kazası riskini artırıyor.

Sürücülere dikkatli olun çağrısı

Doğanpınar Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından sürücülere özellikle gece saatlerinde dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Mahalle sakinleri, köy yolunu kullanan vatandaşların hızlarını düşürmeleri, yol kenarındaki çalılık alanlara karşı tedbirli davranmaları ve yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.