Başkan Çetinkaya, "100. Yıl 1010. Cadde Bulvar Projesi"ni açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çetinkaya, "100. Yıl 1010. Cadde Bulvar Projesi"ni açıkladı

Başkan Çetinkaya, "100. Yıl 1010. Cadde Bulvar Projesi"ni açıkladı
05.05.2026 12:01  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir içi ulaşımı rahatlatmayı ve kent estetiğini güçlendirmeyi hedefleyen "100. Yıl 1010. Cadde Bulvar Projesi"ni kamuoyuna duyurdu.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir içi ulaşımı rahatlatmayı ve kent estetiğini güçlendirmeyi hedefleyen "100. Yıl 1010. Cadde Bulvar Projesi"ni kamuoyuna duyurdu.

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 1010. Cadde, baştan sona yenilenerek modern bir bulvar kimliğine kavuşturuluyor.

Şehir içi trafiğin rahatlatılması ve vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunulması hedefleyen proje sahasında incelemelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kenti daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkan Çetinkaya proje hedefi ile ilgili olarak, "Karabük'ümüze nefes aldıracak, şehrimizin çehresini değiştirecek yeni bir bulvar kazandırıyoruz. Bu projeyle daha estetik ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında bin 580 metre uzunluğundaki güzergahta 10 bin ton asfalt serimi ve 5 bin 200 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca güvenliğin artırılması amacıyla 137 adet fore kazık, perde ve taş duvar uygulaması yapılıyor.

Çalışmalar çerçevesinde 3 bin 500 metrekarelik peyzaj alanı oluşturulması ve 200 ağacın dikilmesi planlanırken, modern aydınlatma sistemleriyle bulvarın estetik görünümünün güçlendirilmesi hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Çetinkaya, '100. Yıl 1010. Cadde Bulvar Projesi'ni açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
Neymar, Robinho’nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı
Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi
Erzurumspor’dan Fenerbahçe’nin Kante transferine tepki Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

11:54
TRT müjdeyi verdi Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
11:04
Çin’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 26’ya yükseldi
Çin'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 26'ya yükseldi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 12:03:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Başkan Çetinkaya, "100. Yıl 1010. Cadde Bulvar Projesi"ni açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.