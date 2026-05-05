Başkan Çetinkaya, "100. Yıl 1010. Cadde Bulvar Projesi"ni açıkladı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir içi ulaşımı rahatlatmayı ve kent estetiğini güçlendirmeyi hedefleyen "100. Yıl 1010. Cadde Bulvar Projesi"ni kamuoyuna duyurdu.

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 1010. Cadde, baştan sona yenilenerek modern bir bulvar kimliğine kavuşturuluyor.

Şehir içi trafiğin rahatlatılması ve vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunulması hedefleyen proje sahasında incelemelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kenti daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkan Çetinkaya proje hedefi ile ilgili olarak, "Karabük'ümüze nefes aldıracak, şehrimizin çehresini değiştirecek yeni bir bulvar kazandırıyoruz. Bu projeyle daha estetik ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında bin 580 metre uzunluğundaki güzergahta 10 bin ton asfalt serimi ve 5 bin 200 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca güvenliğin artırılması amacıyla 137 adet fore kazık, perde ve taş duvar uygulaması yapılıyor.

Çalışmalar çerçevesinde 3 bin 500 metrekarelik peyzaj alanı oluşturulması ve 200 ağacın dikilmesi planlanırken, modern aydınlatma sistemleriyle bulvarın estetik görünümünün güçlendirilmesi hedefleniyor. - KARABÜK