Malatya\'da kültürel hafıza kümelenmesi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın hafızasını korumak için bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Eskinin hafızasını yok etmemek için bir çalışma gerçekleştirdik. Hangi bölgenin nasıl kümeleneceği konusunda çalışma yaptık" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Emlak Konut yetkilileri ve bazı oda başkanlarıyla yeniden inşa edilen çarşı merkezinde incelemelerde bulundu. Sektörlerin kümeleneceği alanlarda inceleme yaparak, yürütülen çalışma hakkında bilgi alan Başkan Er, esnafın talep ve önerilerini de dinledi.

İş yerlerinin içini de detaylı bir şekilde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çarşı merkezinde sektörlerin kümelenmesi için bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"Çarşımızı güzelce şekillendireceğiz"

Şehrin hafızasını korumak amacıyla sektörel kümelenmenin önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Er, "Malatya çarşısında daha önce manifaturacılar, kasaplar, bakırcılar, kuyumcular çarşısı gibi çarşılar vardı. Bu hafızanın kaybolmaması için böyle bir çalışma başlattık. Kümelenme üzerinde arkadaşlarımız iki aydır çalışıyor ve belirli bir aşamaya geldiler. Esnafımız işin içerisinde olsun, onlarla birlikte bakalım ve düşüncelerini alalım dedik. Eksik ve aksaklıklar varsa onu da elbirliğiyle çözerek, çarşımızı güzelce şekillendirelim" dedi.

"Çarşının kümelenmesi için çalışma yaptık"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, oda başkanları ve ekiplerle çarşı merkezinde incelemede bulunduklarını aktaran Başkan Er, "Her şeyin olduğu gibi Malatya'nın da bir kültürel hafızası var. Daha önce bakırcılar, Şire Pazarı, pamukçular, manifaturacılar, kasaplar ayrı bir bölgedeydi. Çarşımız bitmek üzere; hak sahiplerine anahtarlarını almaları için tebligatlarını yaptık. Eskinin hafızasını yok etmemek için bir çalışma gerçekleştirdik; hangi bölgenin nasıl kümeleneceği konusunda çalışması yaptık. Birkaç aydır bunun üzerinde çalışıyoruz. Komuyla ilgili yerinde de bir inceleme yaptık. Malatya'nın hafızasının kaybolmaması için çalışıyoruz. Oda başkanlarımızla birlikte gezdik, çok güzel bir çarşı inşa edildi" şeklinde konuştu.

"Yeni bir Malatya inşa ettik"

Sadece depremin yaralarını sarmadıklarını aynı zamanda yeni bir Malatya inşa ettiklerini dile getiren Başka Er, "Caddeleriyle, sokaklarıyla, yeni yapılarıyla, donatı alanlarıyla geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Yıl sonuna kadar inşa süreçleri tamamlanmış olacak ama iki ay içerisinde esnafımız iş yerlerini teslim alıp yerleştikçe buralar daha da şenlenecek. Kuyumcu esnafımızı ziyaret ettik ve herkeste bir memnuniyet gördük. Bu memnuniyet bizi son derece memnun etmiştir. Eleştiriler oldu ama her şeye rağmen çok güzel bir çarşı inşa edildi. Şehir merkezinde 4 bin 100 araçlık otopark yapıldı. Malatya'nın inşasından sonra ihyası turizmi, sanayisi, ticaretiyle de ilgileniyoruz. Çünkü insanlarımızın yanı sıra dışarıdaki ticaret erbaplarının, sanayicilerin ve iş adamlarının Malatya'ya gelmesi lazım. O nedenle Malatya'nın güzel görünen yüzünü anlatalım" ifadelerini kullandı.

"Ortaya inanılmaz bir iş çıkmış"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise önemli bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve oda başkanlarımızla yeniden inşa edilen çarşı merkezimizin tamamını gezdik. Kümelenme meselesinde oda başkanlarımızın da görüşlerini alarak ciddi bir inceleme yaptık. Verimli bir çalışma oldu. Büyükşehir ve Battalgazi Belediyesi olarak sürekli sokaklarda olacağız ve eksikleri peyderpey gidereceğiz. Malatya'mıza hayırlı olsun, inanılmaz bir iş çıkmış ortaya. Esnaflarımız yerleştiğinde ne kadar güzel bir eser ortaya çıktığını görecektir. Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, emeği geçen herkese en sonda ise bizi sabırla bekleyen hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Şimdi özür diliyorum"

Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer de "Malatya'mızın çarşısının içinde nerelerde, hangi esnafın, kimin nasıl çalışacağına dair bilgi alışverişinde bulunduk. Elinize, canınıza sağlık. Daha önce çarşının inşasıyla ilgili tepki gösteriyordum ama yapılan işleri görünce şimdi sizlerden özür diliyorum. Çünkü çok güzel dükkanlar olmuş. Belirli bölgelere esnaflarımızın alınması hem ekonomik olarak hem emniyet açısından hem de sürdürülebilirlik olarak daha güzel olur" şeklinde konuştu.

"Çarşı çok güzel olmuş"

Merkez Çarşı Dernek Başkanı Engin Yılmaz ise "Bugün başkanlarımızla beraber çarşıyı gezdik. Eksik noktalarda istişarelerde bulunduk. Özellikle fırınlarımız eksik. Onlar için başkanlarımızla yer belirleme çalışması yaptık. Kümelenme ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarşı içerisinde nereye ne yapılabilir, en iyi şekilde olması hem esnaf için hem de halka hizmet noktasında elimizden gelen her şeyi başkanlarımızla beraber yapmaya çalışacağız" dedi.

"Teşekkür ederiz"

Malatya Zahireciler Esnaf Odası Başkanı Bülent Artun da yaptıkları çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a teşekkür ederek, "Meslek gruplarının olduğu yerleri gördük. Çarşı çok güzel olmuş. Tabi eksiklikler var. Eksikleri de gidermeye çalışıyorlar. Yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ne kadar teşekkür etsek azdır"

Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Hanifi Yaylacı ise, "Değerli başkanlarımızla beraber çarşımızı gezdik. Daha önce de gezmiştim çarşıyı. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Emek geçenlere çok teşekkür ederim. başkanlarımıza da çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Başkanımızın desteğiyle çözüme ulaşacak"

Malatya Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Aziz Keklik de çarşıda inceleme yaparak, istişarede bulunduklarını kaydederek, Çarşımızın eksikleri var ama yerinde baktık, gördük. İnşallah belediye başkanlarımızın destekleriyle de bir an önce çözülecek" diye konuştu. - MALATYA