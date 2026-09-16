Başkan Kul: "Salıpazarı Barajı, Terme için çok önemli bir yatırım"

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yapımı devam eden Salıpazarı Barajı'nın Terme için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve teknik heyeti belediyede ağırlayan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'de yürütülen DSİ yatırımlarını değerlendirdi. Ziyaretin ardından Salıpazarı Barajı şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kul, projenin bölge açısından önemine dikkat çekti.

Salıpazarı Barajı'nın yalnızca bir baraj yatırımı olmadığını ifade eden Başkan Kul, projenin Terme'nin geleceği açısından önemli bir güvence olduğunu söyledi. Başkan Kul açıklamasında, "Salıpazarı Barajı; Terme'mizin sel ve taşkınlara karşı güvenliği, tarımsal üretimin güçlenmesi ve içme suyu kaynaklarımızın güvence altına alınması açısından son derece kıymetli bir yatırım. Tamamlandığında Terme, Ayvacık ve Salıpazarı'mıza önemli kazanımlar sağlayacak" dedi.

Başkan Kul, "Terme için su; güven, üretim ve bereket demek" diyerek, Salıpazarı Barajı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin önemli bir kazanım elde edeceğini vurguladı.